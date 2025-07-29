BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın transferde iki oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia edildi. Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren yeşil-kırmızılıların geçtiğimiz sezonu Merkezefendi Denizli'de tamamlayan eski oyuncusu pivot Egemen Güven ve son olarak Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Ömer Can İlyasoğlu ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin iki basketbolcu ile el sıkıştığı, resmi imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka İki Oyuncu ile Anlaştı - Son Dakika
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