Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 Yendi

Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK\'yı 3-1 Yendi
14.02.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir Çoruhlu FK'yi 3-1 mağlup etti.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 21. hafta mücadelesinde sahasında İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Sinan Özcan, Musa Çetindemir, Giray Kara

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 46), Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Yakup Arda Kılıç dk. 86), Hıdır Aytekin, Samet Sargın, Erhan Öztürk (Onur İnan dk. 86), Ömer Faruk Sezgin (Murat Arslan dk. 69), Hüseyin Gündüz (Yasin Uzunoğlu dk. 62), Selim Demirci

Yedekler: Ethem Örgev, Yusuf Gassan Karasu, Arda Baran Eren, E. Kodalak, Sadri Ege Dipçi

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

İzmir Çoruhlu FK: Amir Güren, Kadir Yiğit, Berat Polat (İsmail Haktan Odabaşı dk. 75), Emir Can Yusuf, Mustafa Burak Gündoğan (Tuğcan Alp Öztürk dk. 44), Zeynullah Türkay, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim Keleş, Murat Komili, Salih Tokgöz (Muhammet Özer dk. 44)

Yedekler: Kuzey Yücel, Okan Şentürk, Atalay Çayırlı, Kayra Mert Ak, Doğan Atız, Arda Yılman, Yaşar Kılkışlılar

Teknik Direktör: Levent Eriş

Goller: Alpay Eroğlu (dk. 32), Hıdır Aytekin (dk. 66), Yasin Uzunoğlu (dk. 72) (Karşıyaka), Murat Komili (dk. 58) (İzmir Çoruhlu FK)

Sarı kartlar: Berat Şahin (Karşıyaka), Berat Polat (İzmir Çoruhlu FK) - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı
İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 19:57:34. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.