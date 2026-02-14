Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK\'yı 3-1 Yendi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 21. hafta mücadelesinde sahasında İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Sinan Özcan, Musa Çetindemir, Giray Kara
Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 46), Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Yakup Arda Kılıç dk. 86), Hıdır Aytekin, Samet Sargın, Erhan Öztürk (Onur İnan dk. 86), Ömer Faruk Sezgin (Murat Arslan dk. 69), Hüseyin Gündüz (Yasin Uzunoğlu dk. 62), Selim Demirci
Yedekler: Ethem Örgev, Yusuf Gassan Karasu, Arda Baran Eren, E. Kodalak, Sadri Ege Dipçi
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
İzmir Çoruhlu FK: Amir Güren, Kadir Yiğit, Berat Polat (İsmail Haktan Odabaşı dk. 75), Emir Can Yusuf, Mustafa Burak Gündoğan (Tuğcan Alp Öztürk dk. 44), Zeynullah Türkay, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim Keleş, Murat Komili, Salih Tokgöz (Muhammet Özer dk. 44)
Yedekler: Kuzey Yücel, Okan Şentürk, Atalay Çayırlı, Kayra Mert Ak, Doğan Atız, Arda Yılman, Yaşar Kılkışlılar
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Alpay Eroğlu (dk. 32), Hıdır Aytekin (dk. 66), Yasin Uzunoğlu (dk. 72) (Karşıyaka), Murat Komili (dk. 58) (İzmir Çoruhlu FK)
Sarı kartlar: Berat Şahin (Karşıyaka), Berat Polat (İzmir Çoruhlu FK) - İZMİR
