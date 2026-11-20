Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nun 9'uncu haftasında Karşıyaka, yarın deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Geçen hafta sahasında İBB Spor'u 3-2 mağlup eden İzmir temsilcisi, bir basamak üstünde yer alan rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde iki takımın da 6 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Lider Aydın Büyükşehir Belediyespor'un saat 14.00'te Fenerbahçe'yi konuk edeceği grupta, aynı saatte Bergama Belediyespor-Yeşilyurt, saat 16.00'da İzmir DSİ-Bodrumspor, saat 18.00'de Denizli Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor ve saat 19.00'da İBB Spor-Altınordu karşılaşmaları oynanacak.