Karşıyaka kendine geldi - Son Dakika
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Karşıyaka kendine geldi

10.03.2022 12:55
Karşıyaka kendine geldi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır alt sıralardan kurtulmaya çalışıp kabus gören Karşıyaka, Ceyhanspor'dan sonra Büyükçekmece Tepecikspor'u da 2-0 mağlup edip sezonun ikinci yarısında ilk kez seri yakalarken, puan tablosunda da düze çıktı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır alt sıralardan kurtulmaya çalışıp kabus gören Karşıyaka, Ceyhanspor'dan sonra Büyükçekmece Tepecikspor'u da 2-0 mağlup edip sezonun ikinci yarısında ilk kez seri yakalarken, puan tablosunda da düze çıktı. Bu sezon ligin başı ve devre arasında iki kez yenilediği kadrosuyla beklenen çıkışı bir türlü yapamayıp amatöre düşme hattıyla puan puana gelen Karşıyaka, 2'de 2'yle silkindi. Bu maça kadar son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Büyükçekmece'yi net skorla aşan yeşil-kırmızılılar, 33 puana ulaşıp bitime 8 maç kala düşme hattına 6 puan fark atarak rahatladı. Bu sezon üçüncü teknik adam olarak devraldığı takımıyla çıktığı son 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan çıkaran Erman Güraçar, mücadelenin ardından büyük mutluluk yaşadı.

Güraçar, "Aslında hep iyi oynuyorduk, ben ve ekibim göreve başladıktan sonra 7 haftada 1 kez mağlup olduk ancak kazanamıdığımız zaman sıkıntı oluyor. Böyle büyük camialarda berabere kalınca mağlup olmuş gibi oluyorsunuz" dedi.

"Bizim için çok kritik maçtı diyen Erman Güraçar, "Alt taraftla bağlantımızı kesmemiz gerekiyordu. Hafta içi 9 maç ve alınacak 27 puan olduğunu söylemiştim. Formda bir rakibi yendik. Ortada halen 24 puan var. Maksimum puanı alıp çabuk bir şekilde aşağısıyla bağımızı koparmamız gerekiyor. Her takımın hedefinin olduğu ligin en zor haftalardayız. Hedefsiz takım yok, herkes direnç gösteriyor. Bizim de dirençli olmamız lazım. İlk hedefimiz bir an önce alt sıralardan kurtulup bu sezonu tamamlamak" açıklamasını yaptı.FATİH AÇILDI, CANER İLKİ YAŞADIKarşıyaka'da devre arasında gol umudu olarak transfer edilmesine rağmen yedek kalan santrfor Fatih Taşdelen, ilk 11'e girdikten sonra gollerini sıralamaya başladı. İlk yarıda Yomraspor'da 8 gol atan 26 yaşındaki Galatasaray altyapısı patentli Fatih, Karşıyaka'da ikinci devredeki ilk 6 maçta yedek kalıp oyuna girdikten sonra skor üretemedi. Son 3 maçtır Can Muhammet'in yerine 11'de sahaya çıkan Fatih, cumartesi günü deplasmanda Ceyhanspor'a 3 gol birden attıktan sonra dün de Büyükçekmece önünde takımını öne geçiren isim olup 4 gole ulaştı. Karşıyaka'da 3 sezondur A takımda oynayan 21 yaşındaki altyapı patentli Caner Cengiz de galibiyeti sigortalayan golü atarken profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

Karşıyaka kendine geldi
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Karşıyaka rahatladı Karşıyaka rahatladı Karşıyaka 3 puan peşinde Karşıyaka 3 puan peşinde

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Kaynak: DHA

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