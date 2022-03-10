Karşıyaka kendine geldi - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır alt sıralardan kurtulmaya çalışıp kabus gören Karşıyaka, Ceyhanspor'dan sonra Büyükçekmece Tepecikspor'u da 2-0 mağlup edip sezonun ikinci yarısında ilk kez seri yakalarken, puan tablosunda da düze çıktı. Bu sezon ligin başı ve devre arasında iki kez yenilediği kadrosuyla beklenen çıkışı bir türlü yapamayıp amatöre düşme hattıyla puan puana gelen Karşıyaka, 2'de 2'yle silkindi. Bu maça kadar son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Büyükçekmece'yi net skorla aşan yeşil-kırmızılılar, 33 puana ulaşıp bitime 8 maç kala düşme hattına 6 puan fark atarak rahatladı. Bu sezon üçüncü teknik adam olarak devraldığı takımıyla çıktığı son 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan çıkaran Erman Güraçar, mücadelenin ardından büyük mutluluk yaşadı.

Güraçar, "Aslında hep iyi oynuyorduk, ben ve ekibim göreve başladıktan sonra 7 haftada 1 kez mağlup olduk ancak kazanamıdığımız zaman sıkıntı oluyor. Böyle büyük camialarda berabere kalınca mağlup olmuş gibi oluyorsunuz" dedi.