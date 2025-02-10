Karşıyaka, Kupada Galatasaray ile Kapışacak - Son Dakika
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Karşıyaka, Kupada Galatasaray ile Kapışacak

Karşıyaka, Kupada Galatasaray ile Kapışacak

Karşıyaka Basketbol, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

10.02.2025 11:52
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Karşıyaka Basketbol, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karşıyaka Basketbol, yarın saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı kazanan ekip, 14-16 Şubat 2025 tarihinde Şanlıurfa'da oynanacak Dörtlü Final müsabakalarına adına yazdırma hakkı kazanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 yenilgi yaşayan ve hızlıca düşme hattına doğru ilerleyen Karşıyaka, yaşadığı ekonomik sebeplerden dolayı Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Daron Russell, Kenan Sipahi ve Sean McDermott gibi önemli oyuncuları ile yollarını ayırırken, yaşanan problemlerden dolayı Başantrenör Ufuk Sarıca da yeşil-kırmızılı takıma veda etmişti. İzmir ekibi, bu süreçte transfer yasağını kaldırıp sadece şutör guard Roberto Gallinat'ı kadrosuna katmayı başarırken; kısa bir zaman içerisinde eski oyuncularına olan borçlarından dolayı FIBA tarafından tekrar transfer yasağı cezası aldı.

Karşıyaka Basketbol - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Öğrenci: 200 TL

Tam: 400 TL

VIP: 2 bin TL - İZMİR

Kaynak: İHA

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