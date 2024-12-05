Karşıyaka, Mali Sıkıntılara Rağmen Zirve Yarışına Devam Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Mali Sıkıntılara Rağmen Zirve Yarışına Devam Ediyor

Karşıyaka, Mali Sıkıntılara Rağmen Zirve Yarışına Devam Ediyor

Basketbol Süper Ligi'nde zorlu süreçler geçiren Karşıyaka, üst üste 4 galibiyetle zirve yarışında yer alıyor. Takım, yarın Darüşşafaka ile karşılaşacak ve ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde liderlik mücadelesi verecek.

05.12.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ana sponsorunu kaybedip yönetimi istifa ettikten sonra yaşadığı mali sıkıntılarla sarsılması, iki kez antrenman boykotu yapıp kulübe ihtar çeken 7 oyuncusunun serbest kalmasının önüne son anda geçmesine rağmen üst üste 4 galibiyetle zirve yarışını sürdüren Karşıyaka, yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 100, tam 150 TL olarak açıklandı. Ligde 8 haftada 6 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip bu maçın ardından 4 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada bulunup Play-In oynamayı garantilediği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 10 Aralık Salı günü liderlik yarışında zirvedeki Tenerife'ye İspanya'da konuk olacak.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Basketbol, Karşıyaka, Ekonomi, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Mali Sıkıntılara Rağmen Zirve Yarışına Devam Ediyor - Son Dakika

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