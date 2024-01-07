İZMİR,

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren iki İzmir ekibinden Karşıyaka Medical Point, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-19, 24-26 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi.

Bu sonuçla Karşıyaka 13'üncü maçında 8'inci galibiyetini alıp 26 puana ulaştı ve Play-Off hattındaki yerini korudu. Göztepe ise 12'nci müsabakasında 6'ncı mağlubiyetini alıp 18 puanda kaldı. Karşıyakalı voleybolcular maçın sonunda galibiyeti tribündeki taraftarlarıyla paylaştı.