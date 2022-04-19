Karşıyaka'nın golcüleri suskun - Son Dakika
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Karşıyaka'nın golcüleri suskun

19.04.2022 12:39
Karşıyaka'nın golcüleri suskun

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maça iddiasız giren Karşıyaka'nın golcüleri haftalardır suskun kaldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maça iddiasız giren Karşıyaka'nın golcüleri haftalardır suskun kaldı. Yeşil-kırmızılı ekipte 8 golle takımın en skorer ismi olmasına rağmen sezonun ikinci yarısında 2 kez ağları sarsabilen Abdülkadir, ilk 11'de forma giydiği son 6 maçta gol atamadı. İlk yarıda gol atamayıp sezonun ikinci yarısında 4 golle çıkış yapan İhsan Furkan da yine 6 maçtır ağları sarsamadı. Takıma ara transfer döneminde dahil olup 3 maçta 5 golle göze giren santrfor Fatih Taşdelen, son 4 maçta skora katkı veremedi. Devre arasında kiralık olarak gelip 2 gol atan Can Muhammet de süre aldığı son 2 maçta sessizliğe büründü.

MEHMET YAYA'NIN KARDEŞ ACISIKarşıyaka Genel Sekreteri Mehmet Yaya, kardeşi Mert Yaya'yı genç yaşta kaybetmenin acısını yaşadı. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mert Yaya'nın cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle kılınacak cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


- İzmir
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Karşıyaka idare etti Karşıyaka idare etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın golcüleri suskun - Son Dakika


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