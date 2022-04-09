Karşıyaka'nın konuğu Ağrı 1970 - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'nın konuğu Ağrı 1970

09.04.2022 12:47
Karşıyaka'nın konuğu Ağrı 1970

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen, teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde son 10 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen Karşıyaka, çıkışını yarın iç sahada Ağrı 1970 Spor önünde sürdürmeye çalışacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen, teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde son 10 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen Karşıyaka, çıkışını yarın iç sahada Ağrı 1970 Spor önünde sürdürmeye çalışacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bilet fiyatları öğrenci 10, maraton 20, numaralı 30, VIP tribün 50 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda cezalı duruma düşüp aynı zamanda burnunda kırık bulunan Mustafa Aşan, cezası süren Ertuğrul ve sezonu kapatan Burak ile Yunus forma giyemeyecek. Fibula kemiğinde sakatlık bulunan Can Muhammet ise takımla antrenmanlara başladı. Karşıyaka, grupta bitime 5 maç kala 40 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.


- İzmir
YORUMLAR
500
Karşıyaka 2 asından yoksun Karşıyaka 2 asından yoksun Karşıyaka'da çıkış sürecek Karşıyaka'da çıkış sürecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın konuğu Ağrı 1970 - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın konuğu Ağrı 1970 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement