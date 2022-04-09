Karşıyaka'nın konuğu Ağrı 1970 - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen, teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde son 10 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen Karşıyaka, çıkışını yarın iç sahada Ağrı 1970 Spor önünde sürdürmeye çalışacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bilet fiyatları öğrenci 10, maraton 20, numaralı 30, VIP tribün 50 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda cezalı duruma düşüp aynı zamanda burnunda kırık bulunan Mustafa Aşan, cezası süren Ertuğrul ve sezonu kapatan Burak ile Yunus forma giyemeyecek. Fibula kemiğinde sakatlık bulunan Can Muhammet ise takımla antrenmanlara başladı. Karşıyaka, grupta bitime 5 maç kala 40 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

- İzmir