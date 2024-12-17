Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi Mücadelesi - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi Mücadelesi

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin ile yarın karşılaşacak. 2. veya 3. sıra için oynayacak.

17.12.2024 09:46
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Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında yarın Fransa'da Saint-Quentin'le karşılaşacak.

Saint Quentin Arena'daki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Karşıyaka, play-in oynamayı garantilediği grupta 2. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini mağlup etmesi veya en fazla 10 sayı farkla yenilmesi halinde ikinci, aksi takdirde üçüncü olacak.

Grubu 3. sırada bitirmesi halinde play-in'de Galatasaray'ın rakibi olacak İzmir ekibi, 2. basamakta yer alması durumunda RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras'tan (Yunanistan) biriyle eşleşecek.

Avrupa'da 276. karşılaşma

Avrupa kupalarında 276. müsabakasında mücadele edecek Karşıyaka, geride kalan 275 maçta 145 galibiyet, 128 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 21 bin 948 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 21 bin 399 sayı gördü.

Kaynak: AA

Karşıyaka, Basketbol, Fransa, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi Mücadelesi - Son Dakika

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