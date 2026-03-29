Karşıyaka'nın Yeni Stadı İçin Protokol İmzalandı

29.03.2026 11:39
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka'nın yeni stadı için İzmir Belediyesi ile protokol imzaladı.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün yeni stadı için müjdeli haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanan protokolün bakanlık tarafından imzalandığını duyuran önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Süreçte belediyeden bazı düzenleme talepleri geldi ve bunlar doğrultusunda çalışma yapıldı. Sonuçta tamamen belediyenin istediği şekliyle ortak kullanım protokolü onaylandı. Bakanlık resmi yazıyı belediyeye iletecek. Belediye artık her an kazmayı vurabilir" dedi.

Karşıyaka'nın stat projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanan ortak kullanım protokolünün bakanlık tarafından imzalandığı bildirildi. Müjdeli haberi önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu. Kasapoğlu, belediyenin süreci başlatabileceğini belirterek, "Belediye artık her an kazmayı vurabilir" açıklamasını yaptı. Bakanlığı döneminde İzmir'de üç stat projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Alsancak ve Göztepe statlarını pandemi şartlarına rağmen tamamladık. Karşıyaka Stadı'nı ise dönemin yerel yönetimi ve bazı odalar istememişti. Ancak o dönemde yaklaşık 500 milyon liralık temel kazık çalışması gerçekleştirildi. Mevcut zemin ciddi bir maliyetle hazır hale getirildi ve belediye bu zemin üzerine inşa edecek" diye konuştu.

'BELEDİYEDEN DÜZENLEME TALEPLERİ GELDİ VE BUNLAR DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMA YAPILDI'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldikten sonra stat projesini üstlenmek istediğini dile getirdiğini aktaran Kasapoğlu, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:  "Biz de 'Elbette, neden olmasın' dedik. Başkan istiyorsa destek oluruz. Bakanlığımız bir protokol taslağı hazırladı. Bu taslağı bizzat ben, Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve İl Başkanımız Bilal Saygılı ile birlikte belediyeye ilettik. Süreçte belediyeden bazı düzenleme talepleri geldi ve bunlar doğrultusunda çalışma yapıldı. Sonuçta tamamen belediyenin istediği şekliyle ortak kullanım protokolü onaylandı. Bakanlık resmi yazıyı belediyeye iletecek. Ama ben daha erken gidersem yazıyı bizzat ben takdim edeceğim başkana."

'ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA SPOR YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kasapoğlu, İzmir'e yönelik spor yatırımlarının süreceğini vurguladı. Kasapoğlu, "Amacımız İzmir'in ve İzmirlilerin mutluluğu. Şehrin dört bir yanında spor yatırımlarımız devam ediyor. İzmir'in bir evladı ve milletvekili olarak üretim odaklı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Kasapoğlu ayrıca Göztepe, Altay ve Altınordu camialarına kazandırılan modern statları hatırlatarak, Karşıyaka için de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
