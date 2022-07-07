Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti

07.07.2022 13:14
Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti

Karşıyaka, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Karşıyaka, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinde Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Bayburt İl Özel İdare forması giyen Onur Kolay'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki on numarayı İzmir' getiren Karşıyaka, iki yıllık sözleşmeye imza attırdı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Onur Kolay'a yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Bayburt İl Özel İdare formasıyla 2. Lig'de 37 resmi maça çıkan Onur Kolay, söz konusu maçlarda 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

31 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Hatayspor, Çorum FK, Aydınspor 1923, Şanlıurfaspor, Karacabey Belediyespor, Manisa FK ve İstanbulspor formalarını da giymişti. - İZMİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Karşıyaka, Bayburt, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:20:44. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement