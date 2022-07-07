TFF 3. Lig ekiplerinde Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Bayburt İl Özel İdare forması giyen Onur Kolay'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki on numarayı İzmir ' getiren Karşıyaka, iki yıllık sözleşmeye imza attırdı.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Bayburt, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti - Son Dakika

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