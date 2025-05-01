Karşıyaka Play-Off\'a Hazırlanıyor

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off'ta direkt grup finaline adını yazdıran Karşıyaka ya Belediye Kütahyaspor ya da Muşspor'la eşleşecek. Play-Off'un ilk turunda Kütahyaspor, son hafta 2-2'lik beraberlikle kendisini ikincilikten eden Düzcespor'u evinde bu kez 2-1 yenip tur atladı. Ligde Karşıyaka beraberliği hariç son 10 maçın 9'unu kazanarak Play-Off'a formda giren Muşspor ise sahasında Silifke Belediyespor'u 2-0 yendi.

İki ekip arasında Play-Off'un ikinci turundaki ilk maç 5 Mayıs'ta Kütahya'da, rövanş ise 9 Mayıs'ta Muş'ta oynanacak. Kazanan taraf grup finalinde Karşıyaka'nın rakibi olacak. Kaf-Kaf finale çıkıp ardından 2'nci Lig hedefine ulaşmak için rakibiyle 15 Mayıs'ta deplasmanda, 19 Mayıs'ta iç sahada karşılaşacak. Gruptan çıkacak takım tarafsız sahadaki finalde 2'nci Grup'tan gelecek ekiple eşleşecek. Balıkesirspor'un grup finalisti olduğu bu grupta Silivrispor ve Mazıdağı Fosfatspor tur atladı. Kaf-Kaf'ta Başkan İlker Ergüllü takımın antrenmanını ziyaret ederek moral aşıladı.

KAMU BORCU TAKSİDİ ÖDENDİ

Karşıyaka yönetimi kulübün geçmiş kamu borçlarının geciken taksitini son gün yatırarak yapılandırmanın bozulmasının önüne geçti. Yıllardır biriken vergi ve SGK borçlarını 2023 yılının başında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırıp 120 takside böldüren Karşıyaka bu sene ilk 3 ay taksitleri yine aksattı. Yıllık 3 taksidi aksatma hakkı bulunan ve yapılandırma borcunu dördüncü kez aksatırsa ise tüm borçtan faizleriyle birlikte sorumlu olma tehlikesi yaşayan yeşil-kırmızılılarda yönetim dün 1 milyon 240 bin TL'lik ödeme yapıp tehlikeyi önledi. İzmir temsilcisinin 70 milyon TL'lik eski kamu borcu taksitlendirme bozulursa faizleriyle birlikte 200 milyon TL'ye ulaşacak.