Karşıyaka, Play-Off Finaline Hazırlanıyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Play-Off Finaline Hazırlanıyor

Karşıyaka, Play-Off Finaline Hazırlanıyor

Karşıyaka, Muşspor ile Play-Off finalindeki ilk maçta karşılaşacak. Kaptan Cenk Ahmet sakat.

14.05.2025 11:40
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İZMİR,

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek Play-Off'ta adını direkt grup finaline yazdıran Karşıyaka yarın final yolunda eşleştiği Muşspor'a ilk maçta konuk olacak. Muş Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Erdem Mertoğlu yönetecek. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren takım kaptanı Cenk Ahmet ile haber vermeden antrenmanlara çıkmayıp ulaşılamayan Hakan Barış forma giymeyecek. Rakibini 19 Mayıs Pazartesi günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacağı rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırlayacak Kaf-Kaf, Muş'tan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

En son şampiyonluğunu 22 yıl önce 2003 yılında yaşayan, 2018'de düştüğü 3'üncü Lig'den 7 senedir kurtulamayıp bu periyotta 3 kez Play-Off'tan eli boş dönen Karşıyaka, önce Muşspor'u eleyerek, ardından tarafsız sahada oynanacak finalde 2'nci Grup'taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig mücadelesi vermeyi hedefliyor. Play-Off şampiyonluğu için önünde 3 maç bulunan Kaf-Kaf, grubu kendisinin ardından üçüncü bitiren Muşspor'u sezonun ilk yarısında evinde 2-1 yenip, deplasmandaki rövanştan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Play-Off'ta Silifke Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor'u 3'te 3 yaparak eleyen Muşspor, Karşıyaka beraberliği hariç çıktığı son 13 maçın 12'sini kazandı.

KALECİ HAKAN: KUPA GÖKHAN ŞENSAN'A ARMAĞAN OLACAK

Karşıyaka'nın kariyerinde 6 şampiyonluk bulunan 37 yaşındaki tecrübeli kalecisi Hakan Canbazoğlu, Play-Off finalleri öncesi kupayı kazanıp 29 Ekim 2024'te hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'a armağan edeceklerini söyledi. Kariyerinde daha önce Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor ve Erzurumspor ile 1'inci Lig, Nazillispor ve geçen sezon Elazığspor ile 3'üncü Lig şampiyonlukları yaşayan, 2018'de 1'inci Lig Play-Off finalinde seri penaltılarda 4 penaltı kurtararak takımını zafere taşıyan Hakan, "Şampiyonluk kupasını merhum Gökhan Şensan'a armağan edeceğiz" dedi.

Sezon başlarken hedeflerinin lider olarak üst lige çıkmak olduğunu kaydeden Hakan Canbazoğlu, "Özellikle ilk yarıda bu takımda büyük emeği olan yöneticimiz Gökhan Şensan'ın vefatı ve ardından Ergene Velimeşe maçında yaşanan kayıp bizi derinden etkileyen olayların başında geldi. Şensan'ı kaybetmemiz bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. Ona bir kupa borcumuz varmış gibi hissediyoruz. Şampiyonluğu ona adayacağız. Bizim içimiz buruk kaldı. Kendimizi şampiyon olmaya mecburuz gibi hissediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hakan Barış, Cenk Ahmet, Karşıyaka, Futbol, Yaşam, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Play-Off Finaline Hazırlanıyor - Son Dakika

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