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Karşıyaka, Şeref Özcan ile anlaştı - Son Dakika
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Karşıyaka, Şeref Özcan ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi 3'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka, ara transfer döneminde ilk takviyesini Şeref Özcan'la anlaşarak yaptı. Sezonun ilk yarısında Boluspor'da forma giyen gurbetçi sol kanat oyuncusunun yeşil-kırmızılı kulüple 1.5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Karşıyaka, Şeref Özcan ile anlaştı
09.01.2024 - 15:52,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi 3'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka, ara transfer döneminde ilk takviyesini Şeref Özcan'la anlaşarak yaptı. Sezonun ilk yarısında Boluspor'da forma giyen gurbetçi sol kanat oyuncusunun yeşil-kırmızılı kulüple 1.5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yönetimin Almanya'da olan 27 yaşındaki futbolcunun uçak biletini aldığı, Şeref'in en kısa sürede kendisini Karşıyakalı yapacak mukaveleye imza atacağı belirtildi. Hamburg altyapısında yetişip Türkiye'de Menemen FK ve Altınordu'da da top koşturan Şeref, bu sezon ilk yarıda Boluspor formasıyla 1'inci Lig'de 4 maça çıktı.

Kaynak: DHA
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