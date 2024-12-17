Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesinde Sponsor Krizi - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesinde Sponsor Krizi

Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesinde Sponsor Krizi

Karşıyaka Spor Kulübü, olağanüstü kongre öncesinde basketbol şubesinin acil sponsor krizini çözmeye çalışıyor. Eski Bakan Hasan Denizkurdu, Yaşar Ailesi ile görüşerek destek sağlama çabasında. Ancak kulüp, yeni bir ana sponsor bulmakta zorlanıyor.

17.12.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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YÖNETİMSİZ kalıp 24 Aralık'ta yeniden toplanacak olağanüstü kongreye kadar başkan adayı arayan Karşıyaka Spor Kulübü, bir yandan da kulübün önündeki en acil sıkıntı olan basketbol şubesinin sponsor krizini çözmeye çalışıyor. Camia büyüğü olarak kritik süreçte birleştirici rol alan Eski Adalet Bakanı ve Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, basketbol takımının 26 yıldır sürdürdükleri isim sponsorluğundan sezon başında ayrılan Yaşar Ailesi'yle görüştü. Denizkurdu, kongre öncesi sponsorluk konusunda Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ile bir araya geldi.

Basketbol takımının isim sponsorluğundan sezon öncesi ayrılmalarına rağmen kulübe 32 milyon TL'lik reklam sözü veren, maaşları için ihtar çeken oyuncuların serbest kalma tehlikesinde, takımın İspanya ve Fransa deplasmanlarında, FIBA'nın transfer yasağı nedeniyle lisansları askıya alması krizinde devreye girerek yeşil-kırmızılılara destek olan Feyhan Yaşar, Karşıyaka'nın yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi. Ancak Yaşar Ailesi'nin kulübe destek vermelerine rağmen basketbol takımının ana sponsorluğuna dönmeye soğuk baktığı öğrenildi. Karşıyaka; basketbol takımının maaş, deplasman ve eski borç ödemeleri için acilen yeni sponsor bulmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılılarda kongre öncesi eski yönetimden Mehmet Karal liste çalışmaları yapıyor.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Basketbol, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesinde Sponsor Krizi - Son Dakika

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