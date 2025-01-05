Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yönetim Krizi: İmza Yetkisi Yok! - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yönetim Krizi: İmza Yetkisi Yok!

Karşıyaka Spor Kulübü\'nde Yönetim Krizi: İmza Yetkisi Yok!

İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka, olağanüstü kongrede yeni yönetimi tescil ettiremiyor. İmza yetkisi olmayan yönetim, önemli kararlar alamazken, kulüp yeniden kayyuma gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

05.01.2025 12:50  Güncelleme: 12:52
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede yetkinin kayyuma kalmaması için son anda göreve gelen yönetim henüz imza yetkisini alamazken, 1 aylık yasal sürede sorun çözülmezse yeşil-kırmızılılar yine aynı tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Bu sezon daha önce üst üste istifalarla yönetimi düştüğü için 1,5 ay yönetimsiz kalan Kaf-Kaf, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yeni yönetimi de halen tescil ettiremedi. Kulübün içinde bulunduğu mali çıkmaz ve yöneticiler yeni yasayla kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutuldukları için bazı yönetim kurulu üyeleri ile disiplin, denetleme gibi kurullarına isimleri yazılanlar adli sicil kayıtlarını vermeye yanaşmıyor.

Aylardır eli kolu bağlı kalan Karşıyaka, 1 aylık yasal tescil süresinin dolacağı 24 Ocak'a kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne kongrede seçilen yönetimi onaylatmazsa yeni kongre düzenlenmesi şartı bile olmadan yine kayyuma gitme tehlikesi yaşayacak. İmza yetkisi olmadığı için önemli kararları alamayan, futbolda yasağı açmak, transfer yapmak veya sözleşme sonlandırmak isterse eli kolu bağlanan, voleybola transfer yapamayan, basketbolda TBF sözleşmelerini imzalayamayan, kulüp aleyhine açılan davalara itiraz bile edemeyen Karşıyaka'nın önündeki süre daralıyor. Basketbol takımında 4 önemli oyuncusunu kaybeden yeşil-kırmızılılarda futbol takımına bu hafta ödeme yapılmazsa TFF kanalıyla ihtar çeken 3 oyuncu serbest kalma hakkı elde edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yönetim Krizi: İmza Yetkisi Yok! - Son Dakika

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