Karşıyaka Spor Kulübü'nün Genel Kurulu Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün Genel Kurulu Yarın Yapılacak

Karşıyaka Spor Kulübü\'nün Genel Kurulu Yarın Yapılacak

İzmir'in en köklü spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka'nın seçimli olağan genel kurulu yarın gerçekleştirilecek. Başkan İlker Ergüllü'nün güven tazelemesi bekleniyor.

31.05.2024 14:21
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İZMİR,

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın seçimli olağan genel kurulu yarın yapılacak. Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki kongre saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda kongre öncesi mevcut Başkan İlker Ergüllü dışında başkanlığa talip olan isim çıkmadı. Tüzük gereği divan kuruluna listesini geçen hafta veren Ergüllü'nün genel kurulda güven tazeleyerek 3 yıllığına seçilmesi bekleniyor. Ergüllü'nün listesinde Mustafa Karabağlı, Gökhan Şensan, Mehmet Yaya, Rıdvan Gürgönül, İlker Akpınar, Bülent Kural, Tamer Ustaoğlu, Onur Güner, Metehan Taşova ve Bahri Ekmekçioğlu gibi isimlerin yer alacağı öğrenilmişti. Ergüllü, yeşil-kırmızılı kulüpte 20 Şubat'ta yönetim içinden görevi devralmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü'nün Genel Kurulu Yarın Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka Spor Kulübü'nün Genel Kurulu Yarın Yapılacak - Son Dakika
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