Karşıyaka Teknik Direktörü Güraçar: Grupta favori yok - Son Dakika
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Karşıyaka Teknik Direktörü Güraçar: Grupta favori yok

23.07.2022 12:31
Karşıyaka Teknik Direktörü Güraçar: Grupta favori yok

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Bolu'da kampa giren Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, gruplarında favori takım olmadığını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Bolu'da kampa giren Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, gruplarında favori takım olmadığını söyledi. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayıp kadrosunu erken oluşturan Karşıyaka, geçen sezon Play-Off oynayan İçel İdmanyurdu, Belediye Kütahyaspor ve 52 Orduspor, transfer yasağıyla 2'nci Lig'den düşen Eskişehirspor, yine küme düşen 1922 Konyaspor, geçen sezon da grupta eşleştiği Belediye Derincespor, Ağrı 1970 Spor, Edirnespor ve Karbel Karaköprü Bld gibi takımlarla mücadele etmeye hazırlanırken Güraçar, kağıt üzerinde favorinin bulunmadığını söyledi.

Grupta İçel, Kütahya gibi takımların iddialı transferler yaptıklarını belirten Erman Güraçar, "Rakiplerin çoğunun geçen sezonki kadrolarıyla yeni sezon kadroları farklılık gösterecek. Kan kaybeden takımlar da kariyerli futbolcu transferi yapan rakipler de var. Geçmişte yıldız olan ancak son yıllarda sakatlıklarla kariyerleri düşüşe geçen futbolcuları transfer eden takımlar var. Biz kadromuzu koruyup, listemizdeki bize uygun, istikrarlı, direkt katkı sağlayacak transferleri yaptık. Şu an başka transfer arayışımız yok. Artık yalnız belki hazırlık döneminde ihtiyaca göre takviye yaparız. Bizim hedefimiz belli. Rakiplerimiz de iddialı ama kağıdın üstüyle saha üstü birbirini tutmaz. Lig uzun bir maraton ve doğruları yapan takım ipi önde göğüsleyecek" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Teknik Direktörü Güraçar: Grupta favori yok - Son Dakika

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