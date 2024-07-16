Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay\'dan Oyunculara Mesaj

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Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, takımla yaptığı konuşmada mücadele etmeyenin, tekmeye kafa uzatmayanın ve savaşmayanın takımda yeri olmadığını ifade etti.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka'da Teknik Tirektör Mustafa Reşit Akçay, antrenman öncesi takımla birlikte toplantı yaparak, oyunculara önemli mesajlar verdi. Karşıyaka'nın çok önemli camia olduğunu vurgulayan Akçay, "Kulüpte ben dahil hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. Disiplini ve saygıyı elden bırakmayacağız. Her futbolcuma saha içiyle ilgili sıkıntıları konusunda kapım her zaman açık. Birbirimize, takım arkadaşlarımıza saygılı olacağız. Bir futbolcunun oyundan çıkarken bana yaptığı tepkiyi ilk seferde es geçerim ama yerine giren takım arkadaşına verdiği tepkiyi affetmem. Futbol hepimizin ekmek kapısı. Antrenmanlarda herkes takım arkadaşını sakatlamamaya özel özen gösterecek. Takım olgusunu oturtacağız. Hepimiz başarı için buradayız. İnanmayanın, yüzde 100'ünü vermeyenin takımda yeri olmayacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan yeşil-kırmızılıların, 1 Ağustos'ta başlayacak olan kamp öncesinde 2-3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor. - İZMİR