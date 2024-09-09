Karşıyaka Transfer Hamlesi Yapıyor

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki sezonun ilk maçında taraftarı önünde Kırşehir FSK'yla golsüz berabere kalan Karşıyaka, transfere yöneldi. Şimdiye kadar 13 takviye yapan yeşil-kırmızılılar, transfer döneminin son haftasında sağ ve sol kanada oyuncu alacak. Karşıyaka yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu 1'inci Lig ekiplerinden iki önemli futbolcuyla anlaşmak üzere. En az iki transfer daha yapacak İzmir temsilcisinin son hafta üst liglerden boşa çıkacak isimlere göre sayıyı artırabileceği öğrenildi. Futbolda transfer dönemi 13 Eylül Cuma akşamı sona erecek. Grupta cumartesi günü İstanbul deplasmanında Bulvarspor'a konuk olacak Karşıyaka'da teknik heyet rakibin dün Bornova Stadı'nda Bornova 1877'ye 4-0 yenildiği maçı takip etti.