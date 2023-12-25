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Karşıyaka, transferde hedeflerini belirledi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefine ulaşmak için orta saha, kanat oyuncusu ve stoper transferi yapmayı planlıyor. Takımın teknik direktörü Erkan Sözeri ile birlikte son kararlar verilecek.

Karşıyaka, transferde hedeflerini belirledi
25.12.2023 - 11:41,
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefine ulaşmak için sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrosunu takviye etmek isteyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getirdikten sonra girişimlerine hız verdi. Karşıyaka özellikle orta sahaya hücuma katkı verecek 10 numara, skorer sağ kanat oyuncusu ve stoper almayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında 27 golle grubun en çok gol atan takımı olmasına rağmen kalesinde 17 gol gören Kaf-Kaf, skor katkısı alamadığı orta sahasını ve defansını mutlaka takviye etmeyi planlıyor.

Transferde Bornova 1877'den sezonun ilk yarısında 10 gol atan 34 yaşındaki ofansif orta saha Murat Çaydemir, İskenderunspor'da 10 golle oynayıp takımdan ayrılan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Soy, Bucaspor 1928'le sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki stoper Mazlum Demir ve 30 yaşındaki 10 numara Taşkın Çalış'ın isimleri Karşıyaka'yla anılıyor. Yeşil-kırmızılılara Altay, Vanspor ve Denizlispor'dan alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran futbolcular da öneriliyor. Transfer tercihlerine ağırlığını koymayı kararlaştıran yönetim, son kararları Teknik Direktör Erkan Sözeri'yle birlikte verecek.

Kaynak: DHA
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