Karşıyaka, Uysal yönetiminde Söke 1970 SK'yı 2-1 mağlup edip play-off yarışına girdi. - Son Dakika
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Karşıyaka, Uysal yönetiminde Söke 1970 SK'yı 2-1 mağlup edip play-off yarışına girdi.

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Karşıyaka, Uysal yönetiminde Söke 1970 SK\'yı 2-1 mağlup edip play-off yarışına girdi.
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Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 4'üncü lig maçında Söke 1970 SK'yı 2-1 yenerek play-off yarışına ortak oldu. 8 maç sonunda 12 puana ulaşan Kaf-Kaf, Uysal yönetiminde lig ve kupada çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1 beraberlik aldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedeflediği sezona ilk 4 maçta galibiyet alamadan düşme hattı sınırında başlayan Karşıyaka, teknik direktörlük görevini Zafer Uysal devraldıktan sonra çıktığı 4'üncü maçta 3'üncü galibiyetini taraftarı önünde Söke 1970 SK'yı 2-1 yenerek alıp play-off yarışına ortak oldu. Zafer Uysal yönetiminde ligde Kepezspor ve Eskişehir Anadolu'yu 1-0 yenip, Ayvalıkgücü Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra Söke'yi 2-1'le geçen Kaf-Kaf, 8 maç sonunda 12 puana ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da daha önce 1923 Afyonkarahisar'u 3-1'le eleyen Karşıyaka, Zafer Uysal yönetimine lig ve kupada çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1 kez berabere kalarak hiç yenilmedi. İzmir temsilcisi Uysal yönetiminde kalesinde yalnız 2 gol gördü. Kaf-Kaf'ın ligde Zafer Uysal'la gol yememe serisi dün ikinci yarıda penaltıdan kalesinde gördüğü golle sonlandı.

VEYSEL VE ERHAN ORUÇ BOZDU

Karşıyaka'nın en büyük hücum silahlarından yeni transfer Veysel Karani dün ilk yarıdaki frikik golüyle takımını öne geçirdi. Sol kanat oyuncusu oynadığı 6'ncı maçta ilk kez ağları sarsarak gol orucunu bozdu. Sağ kanat Erhan Öztürk de ikinci golü kaydetti. Erhan da bu sezon ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

ZAFER UYSAL: HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR

Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, Söke 1970 SK galibiyetinin ardından üst sıralara tırmanmak için mücadeleyi hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi. Uysal, "Kendi seyircimizin önünde farklı bir galibiyet almak istiyorduk. Bunun için yakaladığımız pozisyonlar vardı ancak bunların hepsini değerlendiremedik. Her maçın kendine özgü zorlukları var. Bu maçta da oyuncularımız bu zorlukların üstesinden gelmeyi bildi. Sonuçta önemli olan sahadan üç puanla ayrılmaktı. Üç puanı aldığımız için mutluyuz" dedi.

'Hedefimiz üst sıralara yükselmek ve oradaki yerimizi korumak' diyen tecrübeli teknik adam, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Onların tribünde olması oyuncularımıza büyük bir güç ve cesaret veriyor. Hem takımımızı motive ediyor hem de rakip üzerinde baskı oluşturarak bize önemli bir avantaj sağlıyor. Bizi kendi sahamızda yalnız bırakmayan, maç boyunca desteğini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle hedeflerimize ulaşmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

ÖMER FARUK VE ENES SAHA İÇİNDE KAVGA ETTİ

Karşıyaka'da geçen sezon 16 maçta 16 gol atmasına rağmen bu sezon beklentinin altında kalınca son 3 haftadır yedek soyunan santrfor Ömer Faruk Sezgin oyuna 46'ncı dakikada Eren Arda'nın yerine dahil oldu. Ömer Faruk maç içinde yaptığı pas hataları nedeniyle tribünlerin tepkisini çekti. Karşılaşmanın sonlarına doğru Enes'in pasında top Ömer Faruk'un arkasında kaldı. İki futbolcu saha içinde tartıştı ve birbirlerine yumruk atmaya çalıştı. Ömer, Enes'in boğazına temasta bulundu. Oyun devam ederken araya giren oyuncular olayın büyümesini engelledi. Kavga olayından sonra tribünler Ömer Faruk'u ıslıkladı. Maç biter bitmez Ömer Faruk soyunma odasına gitti. Taraftarın isteğiyle soyunma odasından tribünlerin önüne gelen Ömer Faruk taraftarla birlikte galibiyeti kutladı. İki futbolcu taraftar önünde barıştı.

Kaynak: DHA
KarşıyakaSporSon Dakika

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