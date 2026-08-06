Karşıyaka Voleybol Yeni Transferlerile Güçlendi - Son Dakika
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Karşıyaka Voleybol Yeni Transferlerile Güçlendi

Karşıyaka Voleybol Yeni Transferlerile Güçlendi
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Karşıyaka, yeni sezona altyapı ağırlıklı kadro ile 3 oyuncu transfer etti.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezonda altyapı ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka dış transferde 2, iç transferde 1 olmak üzere 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, Sakarya Voleybol'dan smaçör Seda Menekşe (29), Rota Koleji'nden pasör Nisan Yağmur Çınar'ı (19) kadrosuna katarken, iç transferde smaçör Ezgi Uludağ (24) ile kontrat yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Anlaşmaya vardığımız oyuncularımıza yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Voleybol Yeni Transferlerile Güçlendi - Son Dakika

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