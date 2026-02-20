Karşıyaka'ya Olaylı Maçtan 500 Bin TL Ceza - Son Dakika
Karşıyaka'ya Olaylı Maçtan 500 Bin TL Ceza

Karşıyaka\'ya Olaylı Maçtan 500 Bin TL Ceza
20.02.2026 12:11
Karşıyaka, Galatasaray maçındaki olaylar sonucu 500 bin TL ceza aldı. Disiplin Kurulu kararını açıkladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 10 maç öncesi düşme hattından kurtulmaya çalışan ligin köklü ekibi Karşıyaka'ya geçen hafta iç sahada oynanan olaylı Galatasaray karşılaşmasının faturası ağır oldu. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 15 Şubat'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan ve saha olayları ile küfürlü tezahüratlar nedeniyle hakemlerin 3 kez anons yaptırıp soyunma odasına gitmeleriyle 15 dakika duran maç sonrası yeşil-kırmızılılara toplam 500 bin TL ceza kesti.

Karşıyaka-Galatasaray maçında bitime 1 dakika 38 saniye kala skoru 68-74'e getiren basketi atan konuk ekipten Buğrahan Tuncer, ev sahibi taraftarlara elleriyle, 'Oturun, sakin olun' anlamına gelen hareket yapınca olaylar çıkmıştı. Hakemler bu anlarda tribünden Buğrahan'a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle üçüncü kez anons yaptırıp soyunma odasına giderken, konuk oyuncalara yabancı maddeler atılmıştı. Buğrahan Tuncer, Karşıyaka deplasmanında daha önce 2024 yılında kendisiyle ilgili tezahürata uygunsuz şekilde karşılık vermiş ve o maçın ardından her Karşıyaka-Galatasaray maçında tribünlerden tepki almıştı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Karşıyaka, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya Olaylı Maçtan 500 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
