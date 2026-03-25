Karşıyaka Yarı Finalde
Endo Karşıyaka, Play-Off yarı finalinde Çanakkale Belediyespor ile karşılaşıyor. Hedef Sultanlar Ligi.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 2'nci sırada bitirerek 2011 yılında düştüğü Sultanlar Ligi'ne dönebilmek için 15 sezonda 8'inci kez Play-Off'a kalan Endo Karşıyaka yarın yarı final etabındaki ilk maçına çıkacak. Kaf-Kaf, Alanya 100'üncü Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek Play-off'un yarı final müsabakalarında ilk gün yarın saat 19.00'da Çanakkale Belediyespor ile karşılaşacak. Aynı salonda Play-off mücadelesi veren diğer Ege ekipleri Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor da saat 12.00'de rakip olacak.

Karşıyaka yarı finallerde 27 Mart Cuma günü PTT, 28 Mart Cumartesi ise Sakarya Voleybol ile kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi, yarı finalde ilk 2'de yer alması halinde 3-5 Nisan'da aynı salonda yapılacak final maçlarında Sultanlar Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Kaf-Kaf, geçen sezon final etabına kalmasına rağmen son maçta Sultanlar Ligi'ni kaçırmıştı. 2020-2024 arasında 4 yıl görev yaptığı Karşıyaka'ya sezon içinde geri dönen antrenör Reşat Yazıcıoğulları, takımıyla yine Play-off'a adını yazdırmıştı. Karşıyaka taraftarları, voleybol takımını finaller için Alanya'ya meşalelerle uğurladı.

Kaynak: DHA

