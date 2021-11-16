Karşıyaka zorlu sınavlarda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 13 puanla 13'üncü sırada yer alan Karşıyaka, önümüzdeki haftalarda üst üstü zorlu deplasman sınavlarına çıkacak. Yeşil-kırmızılılar, zorlu fikstürdeki 4 maçının 3'üne dış sahada çıkacak. Bu hafta 20 puanlı Ağrı 1970 Spor deplasmanında terleyecek Karşıyaka, gelecek hafta 19 puanlı Edirnespor'u ağırladıktan sonra art arda 28 puanlı lider Fethiyespor ve 21 puanlı Belediye Derincespor'a konuk olacak. Ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, bu periyotta toplayacağı puanlarla moral bulmak istiyor. Samican ve Fatih'in cezalarının sona erdiği Karşıyaka'da eksik yok.