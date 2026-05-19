Karşıyakalı Eski Futbolcular Şampiyonluk Yaşadı

FUTBOLDA yıllardır play-off aşamasını geçemeyerek 3 farklı ligde 8 kez finallerde elenen Karşıyaka'nın eski futbolcuları yeni takımlarında şampiyonluk yaşadı. 3'üncü Lig'de bu yıl 5'inci kez play-off'ta hüsran yaşayan, 9 yıldır bu ligden kurtulamayan Kaf-Kaf'tan gidenler yeni takımlarında güldü. 3'üncü Lig'de play-off'ta Çorluspor 1947'de eski Karşıyakalı kaleci Ersin Aydın, Malatya Yeşilyurtspor önünde, 52 Orduspor FK'da ise Enes Nalbantoğlu, İsmail Güner ve Emre Gemici, Ayvalıkgücü Belediyespor önünde finalde şampiyonluğa ulaştı. 2'nci Lig'de Yusuf Balcıoğlu Batman Petrolspor'la, Barış Sağır Mardin 1969 Spor'la 1'inci Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı.