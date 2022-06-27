Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu

27.06.2022 10:08
Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu

Karslı atletler Bursa'da yapılan "U23 Türkiye Şampiyonası"na damga vurdu.

Karslı atletler Bursa'da yapılan "U23 Türkiye Şampiyonası"na damga vurdu.

Atletizm Federasyonu tarafından 25-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Bursa'da yapılan Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'na Kars'tan katılan Hakan Buğanli, bin 500 metre U23 Erkeklerde 3.49.17 saniye ile Türkiye Şampiyonu olurken, Utku Göler ise 3.48.11 saniye ile Büyük Erkeklerde Türkiye 2'incisi oldu. Utku Göler koştuğu derecesiyle Dünya U20 Şampiyonası barajını geçmiş oldu.

Öte yandan Karslı atletlerin başarısı kentte de sevinçle karşılandı. - KARS

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Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu Milli atlet en iyi derecesini koştu Milli atlet en iyi derecesini koştu
Kaynak: İHA

Atletizm, Türkiye, Bursa, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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