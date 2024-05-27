Karslı Milli Atlet Tuğba Toptaş, Balkan Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Spor

Karslı Milli Atlet Tuğba Toptaş, Balkan Şampiyonu Oldu

Karslı Milli Atlet Tuğba Toptaş, Balkan Şampiyonu Oldu

Karslı milli atlet Tuğba Toptaş, İzmir'de düzenlenen 77. Balkan Büyükler Şampiyonası'nda bin 500 metre yarışında en iyi derecesini koşarak Balkan Şampiyonu oldu. Bahar Atalay ise 3 bin metre yarışında Balkan 2.'si olarak Ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. Karslı atletlerin başarılı sonuçları Kars'ta sevinçle karşılandı.

27.05.2024 11:20
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Karslı Milli Atlet Tuğba Toptaş, bin 500 metre de Balkan Şampiyonu oldu.

Toptaş'ın Balkan Şampiyonu olması Karslıları sevindirdi. Atalay ise Balkan 2'inci olarak Ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

İzmir'de 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılan 77'inci Balkan Büyükler Şampiyonası'na katılan Karslı atletler şampiyonaya damgasını vurdu.

Balkan Büyükler Şampiyonası'nın ilk günde yarışan Bahar Atalay, 3 bin metreyi 9.21.37 saniye ile koşarak Balkan 2'incisi oldu.

Şampiyonanın 2'inci gününde piste çıkan Tuğba Toptaş ise bin 500 metreyi en iyi derecesini koşarak 4.12.83 saniye ile Balkan Şampiyonu oldu. Başarılı milli atletlerin şampiyonada aldıkları başarılı sonuçlar Kars'ta da sevinçle karşılandı. - KARS

Kaynak: İHA

İzmir, Kars, Spor, Güncel, Son Dakika

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