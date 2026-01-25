15. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu binlerce sporcuyu bir araya getirdi - Son Dakika
15. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu binlerce sporcuyu bir araya getirdi

25.01.2026 15:14  Güncelleme: 15:17
Kartal'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'nun 15'incisi gerçekleştirildi. Yarışa Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporculardan Adem Mechaal erkekler, Tuğba Yenigün ise kadınlar kategorisinde birinci oldu.

Kartal'da gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 15'incisi gerçekleştirilen Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'na Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcu katıldı. Yarışta erkeklerde 29 dakika 11 saniye ile Adem Mechaal, kadınlarda ise 34 dakika 15 saniye ile Tuğba Yenigün birinci oldu.

Kartal Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 15. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu, Türkiye'nin dört bir yanından 2 bine yakın lisanslı ve amatör sporcuyu bir araya getirdi. Koşunun startı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından verilirken, organizasyona katılan sporcular Kartal-Dragos Sahil Yolu boyunca 10 kilometrelik parkurda soğuk havaya rağmen kıyasıya mücadele etti. Etkinlik öncesinde sporcular için kit dağıtımı sabah saatlerinde gerçekleştirilirken, etkinlik boyunca katılımcılara birçok stantta ikramlarda bulunuldu.

Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu erkekler genel klasmanında ilk sırayı 29 dakika 11 saniye ile Adem Mechaal alırken, 2'ncilik Halil Yaşın'ın, 3'üncülük Recep Berk Şenyurt'un, 4'üncülük Selim Seven'in ve 5'incilik Aytekin Sanin'in oldu. Kadınlar genel klasmanında ise 1'inciliği 34 dakika 15 saniye ile Tuğba Yenigün kazanırken, 2'ncilik Damla Çelik'in, 3'üncülük Özlem Kaya Alıcı'nın, 4'üncülük Özge Çolak'ın ve 5'incilik Ceydanur Yılmaz'ın oldu.

Başkan Yüksel: "O bilge ve keskin bir kalemdi, susturulamadı"

Koşunun açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 24 Ocak 1993'te Ankara'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun demokrasi, hukuk ve aydınlanma mücadelesinin unutulmaması için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Başkan Yüksel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimiz bir yandan üzüntülü, bir yandan buruk bir duyguyla buradayken bu organizasyon hepimizin takip ettiği bir etkinliğe dönüştüğü için mutluyuz. O bilge ve keskin bir kalemdi; o susturulamadı. Bu vahşeti, bu acıyı ve bu gözyaşını hiçbir zaman unutmayacağız. Uğur Mumcu ve Uğur Mumcular unutulmaz. İnşallah onların aydınlık yüzü ve onların aydınlık bilgileriyle ülkemiz her zaman aydınlık bir yolda koşmaya devam edecek. Daha güzel günler için hepimize güç kuvvet diliyorum. Bu güzel etkinlikte yer alan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Mechaal: "Çok güzel bir parkur ve çok güzel bir organizasyon"

Erkekler kategorisinde 29 dakika 11 saniye ile Adem Mechaal etkinlikle ilgili düşüncelerini, "Çok güzel bir parkur ve çok güzel bir organizasyon. Bugün buraya biraz da kendimi test etmek için geldim. İyi koştum, hedefim 29'un da altını görebilmek. Organizasyonu yapan herkese teşekkürler, sırada gelecek yarışmalar var" sözleriyle ifade etti.

Tuğba Yenigün: "Kazandığım için mutluyum"

Kadınlar kategorisinde 34 dakika 15 saniye ile birinci olan Tuğba Yenigün ise, "Çok güzel bir atmosferdi. Bu benim Uğur Mumcu adına koştuğum 3'üncü yarışım; geçen sene de buradaydım. Geçen seneye göre biraz daha iyi koştum. Kazandığım için mutluyum" dedi.

Yarış sonunda kazananlara kupaları ve ödülleri Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından takdim edilirken, sporcular etkinlik alanında pek çok hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.