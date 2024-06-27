Kartal'da milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kartal'da milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Çekya ile oynadığı maçın heyecanı Kartal Meydanı'nda kurulan dev ekranda yaşandı. Yüzlerce kişinin dev ekranda takip ettiği karşılaşmayı Milli Takımımız 2-1 kazandı.

27.06.2024 03:27  Güncelleme: 03:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kartal'da milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Çekya ile oynadığı maçın heyecanı Kartal Meydanı'nda kurulan dev ekranda yaşandı. Yüzlerce kişinin dev ekranda takip ettiği karşılaşmayı Milli Takımımız 2-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynadığı EURO 2024 F Grubu 3. maçının heyecanı Kartal'da kurulan dev ekranla yaşandı. Kartal Belediyesi tarafından Kartal Meydanı'nda kurulan dev ekranda yüzlerce Kartallı vatandaş karşılaşmayı takip etti. Saat 22.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan karşılaşma A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 2-1 galibiyetle sonlanırken, galibiyet coşkusunu Kartallı vatandaşlar meydanda doyasıya yaşadı.

Galibiyet coşkuyla kutlandı

Millilerin, Çekya ile oynadığı maçta Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı gol ile sahadan galibiyetle ayrılırken, Kartal meydanda galibiyet coşkuyla kutlandı. Coşkuyla kutlanan galibiyet sonrasında Milli takım marşlarıyla meydanda kutlamalara devam edildi.

Maçı izlemeye gelen vatandaşlardan Kadir Can, "Kartal meydanda toplandık. Gruptan çıkmak istiyoruz. Heyecanlıyız. Maç izlemeye geldik. Gökhan Yüksel Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Maçı seyretmek için meydana gelen vatandaşlardan Evren Bozacı, "2008'de yaşadığımız heyecanı burada yaşamaktayız. Bu maçı 2-1 biz alacağız" diye konuştu

Kartal\'da milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı
Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartal'da milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:34:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement