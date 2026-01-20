Kartepe\'de çocuklar kışı sporla geçiriyor

Kartepe Belediyesi tarafından çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları'nda eğitimler sürüyor.

İlçedeki çocukların kış aylarını sporla değerlendirmesi için açılan kurslarda; futbol, güreş, cimnastik ve halk oyunları gibi farklı branşlarda eğitim veriliyor. Spor okulları bünyesinde faaliyet gösteren boks kursu, öğrencilerden ilgi görüyor. Antrenör İsmail Çelikiz yönetiminde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, ringde teknik ve taktik antrenmanlar yapıyor.

Disiplin ve strateji odaklı gerçekleştirilen çalışmalarda sporcuların özgüven kazanmaları ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmaları hedefleniyor. - KOCAELİ