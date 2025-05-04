AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.
Organizasyonun ikinci gününde 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçen sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:
Erkekler Kategori 1: Faruk Sayın
Erkekler Kategori 2: Baran Demirkıran
Erkekler Kategori 3: Engin Apaydın
Erkekler Kategori 4: Burak Başlık
Kadınlar Kategori 1: Kübra Denizci Keskin
Son Dakika › Spor › Kartepe'de Tırmanma Yarışı Heyecanı - Son Dakika
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