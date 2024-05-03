Kartepe Tırmanma Yarışı, AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Olarak Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Kartepe Tırmanma Yarışı, AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Olarak Gerçekleştirilecek

Kartepe Tırmanma Yarışı, AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası\'nın İkinci Ayağı Olarak Gerçekleştirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan Kartepe Tırmanma Yarışı, AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olarak hafta sonu gerçekleştirilecek. Yarış, Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde yapılacak olup 5 ayrı kategoride 33 sporcu, 5 Mayıs Pazar günü 5,87 kilometrelik parkuru 3 kez kat edecek.

03.05.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, hafta sonu gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek.

Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde yapılacak yarış, yarın antrenman çıkışlarıyla başlayacak.

Kartepe Tırmanma Yarışı'nda 5 ayrı kategoride 33 sporcu, 5 Mayıs Pazar günü 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez kat edecek.

Kaynak: AA

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