Kartepe\'de Tırmanma Şampiyonası Nefes Kesti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı yoğun ilgiyle tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSK) organizasyonuyla Derbent Bayraktepe ile Kartepe Belediyesi Mesire Alanı arasındaki güzergahta düzenlenen yarışlar, çekişmeye sahne oldu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, yüzde 13,5 ortalama eğime sahip, 5,87 kilometre uzunluğundaki parkurda 794 metrelik irtifa farkını aşmak için ter döktü. Toplamda üç kez tırmanış gerçekleştiren pilotlar, hem zamana hem de zorlu parkura karşı mücadele etti.

Parkurun en hızlısı Sinan Soylu

GP GARAGE MY TEAM adına yarışan Sinan Soylu, 3 dakika 34.19 saniyelik derecesiyle günün en hızlı ismi olmayı başardı. Organizasyonda dikkat çeken isimlerden olan Hilal Aslan ise "En İyi Kadın Pilot" ödülünün sahibi oldu.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular ise şöyle:

Kategori 1'de İlker Aktaş birinci, Deniz Kübra Ulusoy ikinci olurken, Deniz Kübra Ulusoy aynı zamanda Kategori 1 Kadınlar birinciliğini elde etti. Kategori 2'de Hilal Aslan birinciliği göğüslerken, Kategori 2 Kadınlar birinciliğinin de sahibi oldu. Kategori 3'te Murat Çetin birinci, Metehan Güleç ikinci, Yiğit Sercan Yalçın ise üçüncü sırada yer aldı. Kategori 4'te ise Sinan Soylu birinciliğe ulaşırken, Şevket Pınar ikinciliği elde etti.

Ödül töreni mesire alanında yapıldı

Organizasyonun ardından Kartepe Belediyesi Mesire Alanı'nda ödül töreni düzenlendi. Törene, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, KOSK Kulüp Başkanı Ceyhun Yalçın, KOSK Genel Sekreteri İlhan Kayhan, Gölcük Orman İşletme Müdür Yardımcısı Gökhan Uludaş ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - KOCAELİ