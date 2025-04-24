Kartın Kardeşler Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kartın Kardeşler Olimpiyat Hedefinde

Geniş Video İzle

Çift yumurta ikizi Kartın kardeşler, cimnastikte olimpiyat ve dünya şampiyonluğu için çalışıyor.

24.04.2025 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Çift yumurta ikizi Kartın kardeşlerin hedefi olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu

BOLU - Bolu'da artistik cimnastik sporcusu çift yumurta ikizi Kartın kardeşler, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcuların hedefi Türk Bayrağı'nı dünyada dalgalandırmak.

Bolu'da eğitim gördükleri okulda 6 yaşında keşfedilen ikiz cimnastikçiler Metehan ve Emirhan Kartın (19), uluslararası başarılarıyla göz dolduruyor. 6 yaşında okuldaki yetenek taramasında keşfedilerek cimnastik sporuna yönlendirilen ikiz kardeşler, 13 yıldır artistik cimnastik branşında ulusal ve uluslararası pek çok başarıya imza attı. Emirhan Kartın, son olarak Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Antrenmanlarını birlikte sürdüren kardeşler, milli formayla Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Kartın kardeşler, antrenörleri İbrahim Bulut'un rehberliğinde madalya basamaklarını tek tek tırmanıyor.

Metehan Kartın: "Çocukluğumuzdan bu yana sürekli yarışıyoruz"

13 yıldır cimnastik ile ilgilenen Metehan Kartın, "Çocukluğumuzdan bu yana sürekli yarışıyoruz. Balkan Şampiyonası'nda altın madalyam var. COMEGYM'de de var. En son İSEF'e gitmiştim. Orada atlama masasında ikinci oldum. Paralel aletinde de üçüncü oldum" dedi.

Metehan Kartın, kardeşi ile uyum içinde çalıştıklarını, zaman zaman aralarında rekabet oluştuğunu da söyledi. Emirhan ile birlikte yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri anlatan Metehan, "İkizimle oturup kahve içmekten arabaya yıkamaya kadar birçok aktivitemiz oluyor. Özellikle araba yıkamak bizim çok sevdiğimiz bir şey. Araba yıkamak, hobi ve bir nevi tedavi gibi bir aktivite" diye konuştu.

Emirhan Kartın: "Kardeşim sayesinde cimnastiğe başladım"

Emirhan Kartın ise cimnastiğe kardeşi Metehan sayesinde başladığını belirterek, "Spora yüzme ile başlamıştım. 6 yaşındaydım, bir gün burada tribünde otururken beni de cimnastiğe aldılar. O vesileyle cimnastiğe başladım ve devam ettim. 13 senedir aynı şekilde devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ülkemi Avrupa'da gururlandırmak istiyorum"

Cimnastik sporunda elde ettiği başarıları anlatan Emirhan Kartın, "Balkan Şampiyonası'nda, Akdeniz Şampiyonası'nda madalyam var. En son Dünya Kupası'nda atlama masasında üçüncülüğüm var. Önümüzdeki günlerde Kulüpler Türkiye Şampiyonası için Antalya'ya gideceğiz. Çalışmalar güzel gidiyor. Bu çalışmalar sonucunda da Avrupa takımı belirlenecek. Aynı zamanda World Challenge kamplarına gidilme sonuçları da açıklanacak. Yer hareketlerinde ve atlamada birinci olup takıma girerek ülkemi Avrupa'da gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz"

Kartın kardeşler, hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyat şampiyonluğu... Atlama masasında olabilir. Beraber gidip kendimizi göstermek, ülkemizi gururlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa ve dünyada başarı elde etmek istiyoruz. Türkiye Şampiyonası bu hafta sonu yapılacak. Avrupa takımına seçilmek en büyük önceliğimiz. Onun dışında challenge kampları var, onlara da gitmek istiyoruz" dediler.

Bulut: "Birbirleriyle inanılmaz bir rekabete giriyorlar"

Kartın kardeşlerin birbirleriyle rekabet içinde olduklarını belirten Cimnastik Antrenörü İbrahim Bulut ise "Yaklaşık 3 ay öncesine kadar gençler kategorisindeydiler. Şimdi ise büyükler kategorisine yeni geçtiler. 29 Ekim'de Metehan, Bahreyn'de düzenlenen İSEF Dünya Şampiyonası'nda atlama aletinde tıpkı Emirhan gibi ikinci oldu, paralel alette ise üçüncülük elde etti. Ardından Emirhan, aralık ayında Tunus'ta bir yarışmaya katıldı. Ancak orada finalde istediği performansı sergileyemediği için madalya şansını kaçırdı. Daha sonra her ikisi de büyükler kategorisine geçti. Bu geçiş sürecinde hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyebilirim. Bana göre bu gerçekten hızlıydı çünkü büyükler kategorisine geçtiğinizde oraya adapte olmak genelde daha zordur ama onlar kısa sürede uyum sağladılar ve milli takıma seçildiler. Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'na katıldılar. İkisi de milli takım kadrosunda yer aldı. Emirhan, yerde finale kaldı fakat finalde istediği sonucu elde edemedi. Geçtiğimiz hafta ise Doha'da yapılan Dünya Kupası'nda Emirhan, atlama aletinde üçüncülüğü kazandı. Her şeyin bir anda olmasındansa, basamakları yavaş yavaş çıkarak ilerlemeleri çok daha kıymetli. İnşallah bu istikrarlı çıkışlarıyla dünya ve Olimpiyat madalyaları da gelecektir, biz buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, Dünya, Yaşam, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartın Kardeşler Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı
Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
Dünya Bankası’nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti Dünya Bankası'nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti
Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!

22:25 Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:13 Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
21:55 Beyaz Saray’dan sözde Ermeni soykırımına destek Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar
21:21 İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
09:45 Süper Lig’den Benfica’ya bir Türk daha Süper Lig'den Benfica'ya bir Türk daha
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
09:34 Tek başına maçı aldı Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
09:23 Didem Soydan aşk orucunu Londra’da bozdu Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
09:15 İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti
09:11 Galatasaray’da Morata sürprizi O gelişmeyi duyurdular Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
09:03 Arda Güler’den müthiş gol Real Madrid’i ipten aldı Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 23:29:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kartın Kardeşler Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.