Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Haberin Videosunu İzleyin
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray\'a çılgın gelir
22.01.2026 10:13  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray\'a çılgın gelir
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği toplam geliri 7 milyon euroya yükseltti. Galatasaray, bu beraberlikle Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında ilk 24'e kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, Devler Ligi'nde elde ettiği gelirle de dikkat çekti.

CİMBOM 90. DAKİKADA GALİBİYETİ KAÇIRDI

Karşılaşmada Atletico Madrid, 4. dakikada Simeone'nin golüyle öne geçti. Galatasaray, Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle skora dengeyi getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, uzatma dakikalarında yakaladığı fırsatı değerlendiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

PUAN 10'A YÜKSELDİ

Bu beraberliğin ardından Galatasaray, 7 hafta sonunda puanını 10'a çıkardı. Atletico Madrid ise 13 puana ulaştı.

İLK 24 HEDEFİNDE ÖNEMLİ AVANTAJ

Galatasaray, Atletico Madrid beraberliğiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında ilk 24'e kalma yolunda kritik bir avantaj elde etti.

DEVLER LİGİ GELİRİ ARTIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid karşısında aldığı 1 puanla birlikte kasasını da doldurdu. Daha önce elde ettiği 3 galibiyet sayesinde 6.3 milyon euro kazanan Galatasaray, bu maçın ardından gelirine 700 bin euro daha ekledi.

TOPLAM KAZANÇ 7 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 7 hafta sonunda elde ettiği toplam gelir 7 milyon euroya ulaştı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 354.5 milyon TL olarak kaydedildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçını 28 Ocak'ta İngiltere'de Manchester City'ye karşı oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    birazda arkanızda sağlam duran taraftara harcayın gelirlerinizden o ne öyle poşetle yağmurluk dağıtmak millet kepçe ile dağıtırken kaşığı bile gs taraftarından mahrum kaldık 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı

10:44
Okan Buruk’un ayakkabıları olay oldu
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:49:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.