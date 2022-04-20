Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek - Son Dakika
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Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek

20.04.2022 13:02
Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu projeyi 81 ilimize tüm noktalara, tüm bölgelere birlikte yaygınlaştıracağı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu projeyi 81 ilimize tüm noktalara, tüm bölgelere birlikte yaygınlaştıracağı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan 'İyilik Şampiyonası' lansmanına katıldı. Bakan Kasapoğlu, İyilik Şampiyonası Projesi'ni 81 kente yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de hızlı bir şekilde gönüllülüğün yaygınlaşmasını ve kurumsallaşmasını esas alan pek çok çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Kendileri için iş birliklerinin önemli olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "İyiliğe, gönüllüğe, gönül birliği yapmaya matuf konular çok ama çok daha önemli. İyilik şampiyonası da bir iş birliğinden öte bir gönül birliğidir. Gençlerimizle, bu gönül birliğini inşallah hep birlikte daha yukarılara daha güçlü şekilde taşıyacağız. Bu projeyi 81 ilimize tüm noktalara, tüm bölgelere birlikte yaygınlaştıracağız. Bu müjdeyi de bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu andan itibaren 81 ilimizde Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek. Tüm gençlerimi de İyilik Şampiyonası'na davet ediyorum" dedi.TUZLA BELEDİYESİ BAŞKANI YAZICI: 4 BİNE YAKIN GENCİMİZ 1000'E YAKIN TAKIM KURARAK BU YARIŞMAYA BAŞLADILAR

Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı, gençlerin iyilik hareketine kurdukları takımla dahil olduklarını dile getirerek, "4 bine yakın gencimiz 1000'e yakın takım kurarak bu yarışmaya başladılar. Tuzla'dan başlayarak İstanbul'a bir iyilik elçisi olarak da her tarafa yayıldılar. İyiliği bulaştırarak devam ettiler" şeklinde konuştu

Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek
Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek
Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek
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Kasapoğlu: '81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek' Kasapoğlu: '81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek' Bakan Kasapoğlu İyilik Şampiyonası'nı tanıttı: 'Saatlerimizi iyiliğe ayarlıyoruz' Bakan Kasapoğlu İyilik Şampiyonası'nı tanıttı: 'Saatlerimizi iyiliğe ayarlıyoruz'

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek - Son Dakika
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