Kasımpaşa 2-2 Amed: Orban farkı kapattı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ali Yavuz'un sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra ortaya çevirdiği meşin yuvarlak Rafferty geçti fakat daha gerideki Benedyczak'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 2-0

56. dakikada Dia Sabia'nın ortasında iyi yükselen Raveloson'un vuruşunda kaleci Gianniotis son anda çizgiden topu çeldi. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada ileri atılan uzun top sonrası sağ tarafta topla buluşan Orban'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, önde olan kaleci Gianniotis'in üstünden ağlara gitti. 2-1

83. dakikada Mohamed Khalil'in pasında sol tarafta topla buluşan Orban'ın ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'in altından ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay (Atakan Müjde dk. 82), Marcus Rafferty (Elson Mendes da Silva dk. 67), Andri Baldursson (Emirhan Boz dk. 72), Adrian Benedyczak (Jesuran Rak-Sakyi dk. 82), Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın

Yedekler: Ali Emre Yanar, Ahmet Taha Dağbaşı, Jakob Jessen, Kevin Mouanga, Sinan Alkaş, Elson Mendes da Silva, Sercan Deniz

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Amadou Cisse (Mohamed Khalil dk. 77), Lumbardh Dellova, David Bates, Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül (Furkan Soyalp dk. 46), Umut Meraş, Samuel Ballet (Rayan Lutin dk. 66), Dia Sabia (Mehmet Yeşil dk. 85), Mbaye Diagne (Gift Orban dk. 46)

Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Berk Kızıldemir

Teknik Direktör: Besnik Hasi

Goller: Güven Yalçın (dk. 20), Adrian Benedyczak (dk.52) (Kasımpaşa) Grift Orban (dk. 59 ve 83) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Jesuran Rak-Sakyi, Emirhan Boz, Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa) Dia Sabia, David Bates (Amed Sportif Faaliyetler)