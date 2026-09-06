Kasımpaşa 2-2 Amed: Gift Orban Beraberliği Getirdi

Melihcan ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, KASIMPAŞA, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'le 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa'nın puanı 6'ya yükselirken, Amed Sportif Faaliyetler'in puanı da 7'ye yükseldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını

se Erkan Akbulut ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi. Kasımpaşa mücadeleye; Andreas Gianniotis, Winck, Arus, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rafferty, Baldursson, Güven Yalçın, Ali Yavuz Kol ve Benedyczak 11'i ile başlerken, Amed Sportif Faaliyetler ise; Lafont, Cisse, Dellova, Bates, Krasniqi, Raveloson, Gökhan Gül, Umut Meraş, Samuel Ballet, Dia Saba ve Mbaye Diagne ile başladı. Kasımpaşa'da sonradan oyuna giren yeni transfer Jesuran Rak-Sakyi ilk kez forma giydi. Amed Sportif Faaliyetler'de ikinci yarı Mbaye Diagne'nin yerine oyuna giren Gift Orban bulduğu pozisyonlar ve attığı gollerle takımının aldığı beraberlikte önemli bir katkı sağladı.

Maçın ilk bölümü dengeli başladı. 6'ncı dakikada sağ kanattan gelen pasla savunma arkasına sarkan Mbaye Diagne ceza sahasına girdi. Topa vurmakta geç kalan Diagne, savunmanın da baskısıyla meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. 20'nci dakikada Winck'in ortasına iyi yükselen Güven Yalçın, topu sağ üst köşeye göndererek kaleci Lafont'u çaresiz bıraktı: 1-0. 29'uncu dakikada Dia Saba'nın uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Andreas Gianniotis uzanarak güçlükle çıkardı. 36'ncı dakikada orta sahadan gelen pasla ceza sahasının çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, Lafont'u geçemedi. 41'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in köşe vuruşu sonrası bulduğu kontra atakta Dia Saba, Krasniqi'ye pasını aktardı. Kaleci Gianniotis'i geçmeye çalışan Krasniqi dengesini kaybetti. Savunmanın da baskısıyla top dışarı çıktı. İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa etkili başladı. 53'üncü dakikada sol kanattan atağa yön veren Ali Yavuz Kol, rakibini çalımlayarak ceza sahası içindeki Rafferty'e pasını verdi. Rafferty'nin direkt pasında, penaltı noktasının gerisinden topa vuran Benedyzcak'ın sert vuruşu sağ taraftan ağlara gitti: 2-0. 59'uncu dakikada sağ kanatta yaptığı baskıyla rakibinin pozisyonunu bozan Gift Orban, önünde hareket alanı buldu. Topu sağ kanada süren Orban, öne çıkan kalecinin üzerinden çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Amed Sportif Faaliyetler'in 67'nci dakikada bulduğu gol, ofsayt dolayısıyla iptal edildi. 83'ncü dakikada savunma hattının arkasına yükseltilen topu Khalil, ceza sahasına koşu yapan Gift Orban'a gönderdi. Orban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert şutla topu ağlara gönderdi: 2-2. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.