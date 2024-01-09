 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasımpaşa - Başakşehir Maçında İlk Yarıyı Başakşehir Önde Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa - Başakşehir Maçında İlk Yarıyı Başakşehir Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Serdar Gürler'in attığı golle Başakşehir öne geçti.

Kasımpaşa - Başakşehir Maçında İlk Yarıyı Başakşehir Önde Tamamladı
09.01.2024 - 21:01,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ taraftan içeri çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Berkay Özcan kontrol ederek pasını Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz'in pasında ise Serdar Gürler'in sağ ayak içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmada Taylan'a da çarparak ağlara gitti. 0-1

38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Fall'ın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, üstten auta gitti.

39. dakikada ceza sahası içerisine giren Serdar Gürler'in topuk pasında Emirhan İlkhan topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak, savunmada Ben Ouanes'e çarparak kornere gitti.

Hakemler: Burak Pakkan, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny

Yedekler: Deniz Dilmen, Piatek, Pelkas, Dubois, Abeid, Mahmut Tekdemir, Figueiredo, Berkay Aydoğmuş, Cemali Sertel, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Serdar Gürler (dk. 25) (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Serdar Gürler, Deniz Türüç, Başakşehir, Kasımpaşa, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa - Başakşehir Maçında İlk Yarıyı Başakşehir Önde Tamamladı - Son Dakika


20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03
İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58
Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Son Dakika
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58 Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:45 Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 21:20:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa - Başakşehir Maçında İlk Yarıyı Başakşehir Önde Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement