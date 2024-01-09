Kasımpaşa - Başakşehir Maçında İlk Yarıyı Başakşehir Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ taraftan içeri çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Berkay Özcan kontrol ederek pasını Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz'in pasında ise Serdar Gürler'in sağ ayak içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmada Taylan'a da çarparak ağlara gitti. 0-1

38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Fall'ın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, üstten auta gitti.

39. dakikada ceza sahası içerisine giren Serdar Gürler'in topuk pasında Emirhan İlkhan topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak, savunmada Ben Ouanes'e çarparak kornere gitti.

Hakemler: Burak Pakkan, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny

Yedekler: Deniz Dilmen, Piatek, Pelkas, Dubois, Abeid, Mahmut Tekdemir, Figueiredo, Berkay Aydoğmuş, Cemali Sertel, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Serdar Gürler (dk. 25) (Başakşehir) - İSTANBUL