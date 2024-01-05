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Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta da Costa 3 gol atarken, Semih Kılıçsoy ise Beşiktaş'ın tek golünü kaydetti.

Kasımpaşa, Beşiktaş\'ı 3-1 mağlup etti
05.01.2024 - 22:09,  Güncelleme: 22:11
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal (Dk. 68 Tayyip Talha Sanuç), Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan (Dk. 60 Ghezzal), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Emirhan Delibaş), Muleka (Dk. 60 Cenk Tosun)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, da Costa

Goller: Dk. 41, Dk. 80 ve Dk. 83 da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 20 Salih Uçan, Dk. 30 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 51 Taylan Utku Aydın, Dk. 90 Gökhan Gül (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rashica, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak savunmaya da çarpan top kale direğinin yanından kornere gitti.

65. dakikada orta sahada topla buluşan Hajradinovic, sağdan savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada Cenk Tosun'un kayarak pasında topu kapan Rashica, soldan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

80. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in kale sahasına gönderdiği ortaya yükselen da Costa kaleci Mert'ten önce topa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-2.

83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'le verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, Emrecan Terzi'den sıyrılıp müsait pozisyondaki da Costa'ya pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünden yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 1-3.

88. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Gökhan Gül'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada da Costa müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan top auta gitti.

Müsabaka Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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