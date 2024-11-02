Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini ve galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

02.11.2024 22:53
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- Sami Uğurlu: " Beşiktaş'ın analizini çok iyi yaptık"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "İlk yarı ve ikinci yarıyı birbirinden ayırmamak lazım. İlk yarı mağlup gittik soyunma odasına ama top bize sevse daha farklı girebilirdik. Beşiktaş'ın analizini çok iyi yaptık. Galatasaray ve Ajax maçlarını çok izledik. Savunma arkasına atılacak toplarda zafiyeti olabileceğini düşünüyorduk. Bizde de iki hücum beki oyunun iki yönünü oynayan oyuncular. Çok fazla pozisyon ve şut imkanı bulduk ama değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş gibi büyük takımı sahasına mağlup etmek bizim için keyifliydi

Siyah-beyazlı takımı çok iyi analiz ettiklerine dikkat çeken Uğurlu, "Maçı kazanmaya inancımız fazlaydı çünkü oyun ortaydı. İkinci yarı çok iyi başladık. Savunmadan hücuma geçişte çok etkili olduk. Skor daha farklı bitebilirdi. Oyunun her bölgesinde çok şiddetli baskı yatık. Uzun vurup alacağımız ikinci toplarla geçiş yapmayı planladık. Bu maçın tamamen Kasımpaşa üzerinden yorumlanması gerekiyor. Çok doğru analiz, plan ve oyuncu performansı var. Beşiktaş deplasmanlarında oynadığımız 4 maçın tamamını kazandık. Beşiktaş'ın, Galatasaray maçından mağlup dönerek lige tutunma maçıydı. Bu maçta bu kadar cesur oynamak ciddi artımızdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş gibi büyük takımı sahasına mağlup etmek bizim için keyifliydi" şeklinde konuştu.

Sami Uğurlu, geçtiğimiz hafta Samsunspor'a 4-1 kaybettikleri maçın Beşiktaş'ı yanıltmış olabileceğinden de bahsederek, "Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra ligin en az pozisyon veren üçüncü takımıyız. Biz analizleri yaparken Beşiktaş'ın tüm maçlarını analiz ettik. Son maçın böyle geçmesinin oyun formatlarını değiştirdiğini düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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