Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 8 maç aradan sonra kazandı.
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu, ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Yeni Malatyaspor'da Sumudica, 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı.
54'te Sadiku kornerde arka direkte rahat bir kafu vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 73'te ise Umut Bozok kornerde bomboş kaldı ve kafa vuruşuyla golü yaptı. Hakan Kutlu'nun ilk maçında takımına aşıladığı duran top üstünlüğü dikkat çekti.
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