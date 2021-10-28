Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı

Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken 2 kez teknik direktörüyle yolları ayıran Kasımpaşa'nın yeni hocası belli oldu. İstanbul ekibi son olarak Denizlispor'u çalıştıran Hakan Kutlu'yla anlaşmaya vardı.

KASIMPAŞA'NIN BU SEZONKİ 3. HOCASI OLDU

Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. Hakan Kutlu, Kasımpaşa'nın bu sezonki 3. teknik direktörü olacak. İstanbul ekibi daha önce Şenol Can ve Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.