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Kasımpaşa'da yönetim, ilk yarıdaki performanstan memnun değil - Son Dakika

Kasımpaşa'da yönetim, ilk yarıdaki performanstan memnun değil

27.12.2021 12:56
Kasımpaşa'da yönetim, ilk yarıdaki performanstan memnun değil

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerinin altında bir performans sergilediklerini söyledi.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerinin altında bir performans sergilediklerini söyledi.

Süper Lig'in ilk yarısını 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 18. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk 19 haftalık periyotta istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Hasan Hilmi Öksüz, "İlk yarıyı iyi bitiremedik. İlk yarı maalesef bizim için iyi geçmedi. Kaliteli bir kadroya sahibiz. İyi futbol oynuyoruz ancak sonuç alamıyoruz. İlk yarının son maçında Altay karşısında iyi bir futbol ortaya koyduk. İkinci yarı öncesinde eksiklerimizi giderdiğimiz takdirde daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Devre arasında kadromuzu güçlendirerek ikinci yarıya iyi başlamak ve ligde tutunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Öksüz, "Hücumdaki eksiklerimizi giderebilecek kanat oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Kulüp Başkanı Turgay Ciner'in bu konuda talimatı var. Transferle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Ara transfer döneminde kadromuza yeni isimler dahil edeceğiz. Eksiklerimizi giderdiğimiz takdirde daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına henüz yeni bir teknik direktörün getirilmediğinin hatırlatılması üzerine Hasan Hilmi Öksüz, şunları kaydetti:

"Teknik direktör konusunda henüz bir karar verilmedi. Şu ana kadar herhangi bir isim üzerinde de konuşulmadı. Kulüpte bu görevi yapabilen yardımcı antrenörlerimiz var. Onlar şu an bu işi götürüyorlar. Devre arasında yeni teknik direktörümüzün belli olacağını düşünüyorum. İkinci yarı başlamadan kadromuzu güçlendirmeliyiz ve takımın başına yeni teknik direktör getirmeliyiz. Eğer bunları yapamazsak bizim için sıkıntı olur. Son maçımızı kazanmamız bizim için motivasyon oldu. İkinci yarıya galibiyetle başladığımız takdirde çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum."

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Spor Toto Süper Lig, Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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