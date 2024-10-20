Kasımpaşa\'dan Deplasman Başarısı

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Deplasmanda bu puanları toplayan takımın çok daha fazla puan alması gerekiyordu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçın çekişmeli geçtiğini söyledi. Karşılaşmanın başında çok etkili başlayan önde baskı ve presi doğru yapan takım geçişlerini etkili yapan bir Kasımpaşa takımı olduğunu belirten teknik adam, "Skoru da bulduk, 2-0'dan sonra oyunu yukarıya taşıdığımızı söyleyebilirim. İkinci yarının başında bulduğumuz pozisyonları gole çevirseydik, belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Ancak yediğimiz golden sonra ister istemez psikolojik olarak etkilendiğimizi dile getirebilirim. Ancak pozitif şekilde bakmak lazım. Doğru pozisyon alan takım halinde kazanılan topu iyi geçiş yapmaya çalışan bir takım vardı. Ancak o mesafeler uzadığında etkisini yitiriyor, çünkü oyun kurgusu bu değil, bizim istediğimiz birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş yapıp ikinci bölgeden ise üçüncü bölgede kaliteli keskin oyuncularımızla birlikte sonuca ulaşmaktı. Zaman zaman ikinci bölgeden üçüncü gölgeye geçişlerde zaman zaman zorlandık. Dediğim gibi hem psikolojik hem de oyun kurgusu bakımından son 30 dakika düzeltmemiz gereken dakikalar ve bu süreleri ne kadar yukarıya taşırsak, 70. 80. dakikalara taşıyabilirsek daha farklı bir takım haline gelebiliriz" dedi.

"Kendi sahamızda çok fazla puanlar kaybettik"

Rizespor, Alanya ve Galatasaray gibi akımlarla çok zor 3 deplasman maçı oynadıklarını ifade eden Uğurlu, "Bu zorlu zorlu maçlarda 7 puan alan bir Kasımpaşa takımı ancak kendi sahamızda çok fazla puanlar kaybettik. Dışarda bu puanları toplayan takımın bizim gibi iyi bir takımın çok daha fazla puan alması gerekiyordu. Ama lig uzun, iyi takım olduğumuzu biliyoruz, iyi oyuncularımız olduğunu biliyoruz, iyi oyun kurgumuzun olduğunu biliyoruz. İlk yarı iyi bir oyun vardı maçın son 20 dakikasına 25 dakikasına oyunu sığdırmamamız gerekiyor, çünkü 60-65 dakika oyunun üstünlüğü alan pozisyon bulan, golleri bulan bir Kasımpaşa takımı vardı. İlerleyen maçlarda bu oyunu bu planı daha doğru işleyip bu kurguyu daha iyi uygulamaya çalışabilen bizler sonuçta oyuncularda bu oyunu ve kurguyu sahaya yansıttıklarında çok daha iyi bir Kasımpaşa takımı izleyeceğiz. Lig uzun maçlar zor, Alanyaspor'da çok zorlu bir deplasman. Buraya gelmek, burada galip gelmek oldukça zordu. İyi bir kadroya ve iyi bir teknik direktöre sahip onlarında bir planı var oyun kurgusu var, her rakibi burada zorlayacaklarını biliyoruz ve görüyoruz. Dediğim gibi iyi bir maç olacağını maçtan önce söylemiştik. Maç genelinde daha iyi oyunu sahaya yansıtan biz olduğumuzu düşünüyorum. Onun içinde oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA