Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na Katılmama Kararı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'nın 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonun ilgili kurullarının, bahse konu olan bildirimle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacağı kaydedildi.