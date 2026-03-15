Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada kazanılan çift vuruşta topun başına geçen İrfan Can'ın pasında Cafu'nun penaltı noktası solundan sert şutunda meşin yuvarlak sol yandan az farkla auta gitti.
63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale alanında müsait pozisyondaki Diabate'nin dokunamadığı meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta gitti.
90+3. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan ortasında Jim Allevinah'ın kale alanı önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Andri Baldursson, Cafu, Fousseni Diabate (Jim Allevinah dk. 87), İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes (Kerem Demirbay 90+6), Adrian Benedyczak (Cenk Tosun dk. 75)
Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Nicholas Opoku, Taylan Utku Aydın, Habib Gueye
Teknik Sorumlu: İlker Püren
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Calegari dk. 85), Jerome Onguene (Charles Raux Yao dk. 72), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Mateusz Legowski dk. 55), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba, Lenny Pintor (Angel Torres dk. 55), Umut Bozok (Denis Radu dk. 84)
Yedekler: Marcos Felipe, Luccas Claro, Diabel Ndoye, Anıl Yaşar, Arda Yavuz
Teknik Direktör: Atila Gerin
Gol: Adrian Benedyczak (dk. 33) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, Jim Allevinah (Kasımpaşa) Mateusz Legowski, Charles Raux Yao (Eyüpspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?