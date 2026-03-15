Kasımpaşa, Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti

15.03.2026 18:17
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, evinde Eyüpspor ile karşılaştı ve maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa'nın golünü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Maçta birçok fırsat değerlendirilmezken, önemli anlar arasında İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşu ve Jim Allevinah'ın kafa vuruşu yer aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada kazanılan çift vuruşta topun başına geçen İrfan Can'ın pasında Cafu'nun penaltı noktası solundan sert şutunda meşin yuvarlak sol yandan az farkla auta gitti.

63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale alanında müsait pozisyondaki Diabate'nin dokunamadığı meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta gitti.

90+3. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan ortasında Jim Allevinah'ın kale alanı önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Andri Baldursson, Cafu, Fousseni Diabate (Jim Allevinah dk. 87), İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes (Kerem Demirbay 90+6), Adrian Benedyczak (Cenk Tosun dk. 75)

Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Nicholas Opoku, Taylan Utku Aydın, Habib Gueye

Teknik Sorumlu: İlker Püren

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Calegari dk. 85), Jerome Onguene (Charles Raux Yao dk. 72), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Mateusz Legowski dk. 55), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba, Lenny Pintor (Angel Torres dk. 55), Umut Bozok (Denis Radu dk. 84)

Yedekler: Marcos Felipe, Luccas Claro, Diabel Ndoye, Anıl Yaşar, Arda Yavuz

Teknik Direktör: Atila Gerin

Gol: Adrian Benedyczak (dk. 33) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, Jim Allevinah (Kasımpaşa) Mateusz Legowski, Charles Raux Yao (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

